Grote kostuumverkoop bij Nationale Opera

In de Stopera in Amsterdam doet De Nationale Opera zaterdag kostuums van circa 25 voorbije producties van de hand. Het gaat om 4000 handgemaakte exemplaren plus schoenen, hoeden en overgebleven stoffen. De prijzen variëren van 1 tot 300 euro. Alle 2000 beschikbare toegangskaarten zijn allang vergeven.

Het gezelschap kampt met ruimtegebrek en dure opslag, maar vindt het tegelijk ook wel een beetje zonde om de boel maar in de kast te laten hangen. Niet alles gaat weg: ,,Sommige solistenkostuums met historische waarde blijven bewaard voor het archief.”

Van de opbrengst van de rest wordt een digitale kledingetikettenprinter plus software aangeschaft, die veel gemak en doelmatigheid kan opleveren. Zo’n apparaat kost 15.000 euro. De Opéra national de Paris heeft er al prettige ervaringen mee opgedaan.