Grote partij gestolen babyvoeding gevonden

De politie heeft een grote partij vermoedelijk gestolen babyvoeding gevonden bij een woning in Waalwijk. Een 21-jarige vrouw en een 22-jarige man zijn aangehouden op verdenking van heling.

De politie ging op onderzoek na een tip over mogelijk vuurwapenbezit op het adres in de wijk Landgoed Driessen. Agenten vonden geen vuurwapens maar troffen wel ongeveer negenhonderd dozen met babyvoeding aan in twee schuren bij het huis. Na navraag bij fabrikant Nutricia oordeelde de politie aan de hand van de serienummers dat het waarschijnlijk gaat om een partij die uit een gestolen container afkomstig is.

In elke doos zitten zes pakken babyvoeding. De pakken hebben een verkoopwaarde van 13 euro. De hele buit was naar schatting 70.000 euro waard.

Naast de gestolen goederen nam de politie ook twee auto’s in beslag.