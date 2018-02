Alle partijen voor ingrijpen Sint-Eustatius

Alle partijen in de Tweede Kamer steunen het besluit om in te grijpen in het bestuur op Sint-Eustatius. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming over de kwestie.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties maakte maandag bekend dat hij het bestuur op Sint-Eustatius wil overnemen en de eilandraad, vergelijkbaar met de gemeenteraad, gaat ontbinden. De volgens hem uitzonderlijke maatregel is nodig omdat het eilandbestuur een chaos is. Knops wil snel met maatregelen komen om de situatie te verbeteren.

Een commissie heeft geconcludeerd dat het gezag op Sint-Eustatius wordt gekenmerkt door wetteloosheid en financieel wanbeheer. Ook is sprake van discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en machtswellust.

Ook de Eerste Kamer is gevraagd het plan snel te bespreken. Dat debat staat voor dinsdagavond gepland, met een stemming direct daarna. Het Caribische eiland Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland.