Kamer voor bronbescherming journalisten in wet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen wettelijk vast te leggen. Hiermee wordt duidelijker dat journalisten niets hoeven te zeggen over de identiteit van hun bron als ze getuige zijn in een strafzaak.

De Kamer sprak vorige week over het voorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt de bronbescherming geen voorrecht, maar een voorwaarde voor het functioneren van de pers. ,,Journalisten zijn de waakhonden van onze democratie, zij zijn er om tegenkracht te geven aan de machthebbers. We moeten hun vrijheid borgen en goed verankeren in de wet”, zei VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz.

Zij en enkele andere Kamerleden stelden nog wel kritische vragen over mogelijk misbruik, vanwege de ruime uitleg van de begrippen journalist en publicist.