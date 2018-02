Kamer houdt groot debat over gaswinning

De Tweede Kamer houdt woensdagmiddag een groot debat over alles wat met de gaswinning in Groningen te maken heeft. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) moet tekst en uitleg komen geven.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren had het debat aangevraagd over de besluiten rond de gaswinning en de afhandeling van de schade door aardbevingen. Volgens haar buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Ze kreeg brede steun voor haar verzoek. Een meerderheid vond het niet nodig om ook premier Mark Rutte te laten opdraven.

De Kamer buigt zich tijdens het debat ook over de gevolgen die de aardbevingen hebben op de gezondheid van de inwoners (bijvoorbeeld stress). De Partij voor de Dieren had hierover een apart debat aangevraagd. Geestelijke schade is net zo ernstig en vaak veel moeilijker te herstellen, aldus de partij. Zo’n 10.000 inwoners hebben gezondheidsklachten.