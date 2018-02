Een persoon is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen bij een woningbrand aan de Asserstraat in het Drentse Norg.

De brandweer meldde rond 01.00 uur dat in een woning in het oude gemeentehuis van Norg brand is ontstaan. De politie moet de identiteit van het slachtoffer nog vaststellen en doet onderzoek naar de toedracht.