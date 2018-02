Rutte spreekt Zuid-Koreaanse president Moon

Premier Mark Rutte heeft na aankomst in Zuid-Korea een gesprek gehad met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ze spraken onder meer over de situatie op het Koreaans schiereiland ,,ook in het licht van het Nederlands lidmaatschap van VN-Veiligheidsraad”, aldus de premier via Twitter. ,,Daarnaast gesproken over sterke handelsrelaties tussen onze landen en het verder intensiveren daarvan.”

Rutte is in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen, die vrijdag worden geopend.

Op het Koreaans schiereiland is sprake van enige ontspanning in de verhoudingen. Beide Korea’s voerden onlangs voor het eerst in twee jaar weer rechtstreekse gesprekken en Noord-Koreaanse atleten doen mee aan de Spelen.