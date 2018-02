Veel kou maar weinig overlast tijdens carnaval

De carnavalsmanifestaties in Venlo en Roermond, die dit weekend tienduizenden feestgangers trokken, zijn zonder noemenswaardige incidenten en in een gezellige sfeer verlopen. In Roermond was de drukte zo groot dat de politie mensen van buiten de stad opriep niet meer naar het feest op het Stationsplein te komen.

In Venlo werden drie mensen aangehouden voor relatief kleine zaken en meer dan twintig mensen moesten worden behandeld bij EHBO-posten, onder meer vanwege de kou.

In Waalwijk rukten hulpdiensten zaterdagnacht uit voor een meisje dat met onderkoelingsverschijnselen buiten in het gras lag. Ze had vermoedelijk te veel gedronken en is naar een ziekenhuis gebracht. Zaterdag moesten in Etten-Leur twee minderjarige carnavalsvierders om dezelfde reden naar een ziekenhuis. Ziekenhuizen en Noord-Brabant en Limburg hebben dit weekend te maken met opvallend veel ‘alcoholgerelateerde incidenten’. Het Rode Kruis adviseert warme kleding te dragen, niet te veel te drinken en geregeld wat te eten.

Ook boven de grote rivieren kwam het tot aanhoudingen rond carnaval. Twee jongens van zeventien uit De Lier (Westland) mishandelden twee Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die toezicht hielden bij een feest. Ze zitten vast.

In het Zeeuwse dorp Vogelwaarde werden drie verdachten van 16, 20 en 21 jaar opgepakt. De jongen en twee mannen uit Hulst moesten mee naar het bureau vanwege zaken als bedreiging en belediging.

Via Burgernet waarschuwt de politie voor zakkenrollers tijdens carnaval. Die slaan hun slag gemakkelijk in mensenmenigten. Of er aangifte is gedaan, is niet bekend.