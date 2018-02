Pride A’dam presenteert thema en ambassadeurs

Bij de traditionele botenparade tijdens Pride Amsterdam eind juli, begin augustus staan de mensenrechten centraal. Boten van Amnesty International en het College van de Mensenrechten zijn uitgeroepen tot ‘parels van de parade’. Thema is dit keer ‘Heroes’.

De organisatie zei zondag dat ze somber is gestemd over de ontwikkelingen in de wereld op het gebied van LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). ,,Elk jaar worden we weer geconfronteerd met allerlei vreselijke verhalen”, aldus directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. ,,Schendingen van mensenrechten, geweld tegen LHBT’s, afnemende acceptatie in eigen land, vooroordelen en ongepaste grappen.”

Tijdens een kick-off party in Amsterdam zijn zondag de namen van acht ambassadeurs bekendgemaakt. De oudste is 75 en de jongste, de 20-jarige transgender Loena Maas, mag zich de eerste Youth Pride Ambassadeur noemen. ,,Bij het horen van hun namen gaat er bij het grote publiek wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar stuk voor stuk hebben ze zich met veel lef ingezet voor de community.”