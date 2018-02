Meer ‘onzichtbare’ criminaliteit in Amsterdam

Het lijkt erop dat er in Amsterdam de afgelopen jaren een verschuiving ontstaat naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit. Het gaat hierbij om een vermenging van de boven- en de onderwereld, waarbij het vaak draait om conflicten in de drugshandel. Dit leidt onder meer tot wapenhandel, het witwassen van drugsgeld en liquidaties.

Deze ontwikkelingen baren de driehoek van gemeente, politie en justitie zorgen. Volgens korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg verandert ook de dadergroep. Voorheen pleegden voornamelijk professionele hitmannen uit het buitenland liquidaties, voor bedragen van 50.000 tot 60.000 euro. Nu zijn de daders steeds jonger en komen ze uit eigen stad. Ze zijn volgens Aalbersberg laag opgeleid, kansarm op de arbeidsmarkt en hebben een slecht ontwikkeld geweten. Ze beroven iemand al van het leven voor zo’n 2000 tot 5000 euro.

Volgens hoofdofficier van justitie Theo Hofstee vergt het oplossen van deze zwaar georganiseerde misdaad een lange adem. Hij noemde ook de recente schietpartij in het buurthuis in Wittenburg, waarbij de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi onbedoeld om het leven kwam. ,,De ervaring leert dat een aantal liquidaties na geruime tijd wordt opgelost.”

Vorig jaar waren er minder geweldsdoden en liquidaties dan het jaar ervoor. Zeventien personen kwamen door geweld om het leven tegen 23 in 2016. Daarvan bestempelt het OM drie als liquidatie, de helft minder dan het jaar ervoor. Dat betekent volgens de driehoek niet dat de onrust in de Amsterdamse onderwereld is afgenomen, gezien het aantal liquidaties en pogingen daartoe aan het begin van dit jaar.

Het Openbaar Ministerie liet in 2017 beslag leggen op ruim 22 miljoen euro dat door misdaad zou zijn verkregen. Veel crimineel geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel wordt volgens Hofstee in vastgoed geïnvesteerd.

Het aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar overigens met 5 procent naar een laagterecord van 93.020. Vooral het aantal meldingen van zakkenrollen, straatroof, geweld en bedreiging nam flink af. Het aantal woninginbraken nam echter met 7 procent toe en er waren meer overvallen (9 procent).