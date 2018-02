Nog een concert van Paul Simon in Ziggo Dome

De Amerikaanse zanger Paul Simon geeft een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam, op zondag 8 juli, meldt concertorganisator Mojo. Vorige week maakte de zanger al bekend dat hij op 7 juli in Amsterdam optreedt met zijn Farewell Tour. Dat concert was in korte tijd uitverkocht. De kaartverkoop voor het extra concert begint woensdag om 10.00 uur.

Paul Simon en zijn band brengen tijdens de afscheidstournee bekende nummers als You Can Call Me Al en The Boy in the Bubble. Met Art Garfunkel scoorde Simon ook nog hits met nummers als Bridge Over Troubled Water en The Sound of Silence.