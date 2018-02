Pechtold: Zijlstra kan blijven

Volgens D66-leider Alexander Pechtold kan Halbe Zijlstra aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. ,,De manier waarop hij het rechtzet is heel duidelijk. Hij doet het ruimhartig en dat vind ik heel belangrijk.”

Zijlstra erkent maandag te hebben gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. In tegenstelling tot eerdere uitlatingen, zegt Zijlstra nu dat hij niet bij de bijeenkomst in 2006 aanwezig is geweest.

Op de vraag of Zijlstra kan aanblijven, zegt Pechtold: ,,Daar heb ik niet over getwijfeld.” Volgens hem zal Zijlstra een en ander in een debat in de Kamer moeten uitleggen.