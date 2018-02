Rutte: Zijlstra is nog geloofwaardig

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) heeft een ,,grote fout” gemaakt. ,,Hij had niet moeten liegen.” Maar hij is nog wel geloofwaardig en kan aanblijven op zijn post, zei premier Mark Rutte in een reactie.

Zijlstra heeft gelogen over een bijeenkomst in 2006 in een buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin. Hij was niet aanwezig, hoewel hij onder meer op een congres van zijn VVD in 2016 nog anders beweerde.

Er is volgens de premier geen sprake van nepnieuws. ,,Er is alleen sprake van beschermen van een bron.” De vorm die hij hiervoor gekozen heeft is ,,onverstandig”. ,,De inhoud staat. We kennen de politiek van Rusland: expansief naar de omliggende staten.”

Het is van belang dat als je een fout maakt dat je die rechtzet, aldus Rutte. Hij is een paar weken geleden door Zijlstra op de hoogte gebracht over de zaak. Zijlstra zei toen de waarheid te willen vertellen aan de Volkskrant. ,,Ik hecht zeer aan openheid”, aldus Rutte.

Voor de relatie met Rusland heeft de kwestie volgens de premier geen gevolgen. ,,Omdat de Russen heel goed weten dat de inhoud klopt.” Zijlstra gaat deze week naar Moskou. Hij heeft daar woensdag een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.