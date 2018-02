Stemhulpen samen op een website

Stemgerechtigden kunnen vanaf 21 februari op één centrale plek bekijken of er voor hun gemeente een stemhulp is. Op die dag lanceren de aanbieders Kieskompas, StemWijzer en MijnStem een gezamenlijk platform waarop al deze stemhulpen beschikbaar zijn. Het platform is te vinden via de website gemeenteraad.nl.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 128 gemeenten kunnen de inwoners straks Kieskompas, StemWijzer of MijnStem invullen om hun keuze te bepalen. Hiermee wordt 66 procent van de Nederlanders bereikt, zeggen de drie stemhulpen.

De initiatiefnemers zien het platform als een manier om zoveel mogelijk Nederlanders te informeren over partijstandpunten in hun gemeente. ,,Gebrek aan informatie is voor niet-stemmers een belangrijke reden om geen gebruik te maken van hun kiesrecht. Met gemeenteraad.nl wordt het voor de kiezers extra makkelijk om gerichte info over de verkiezingen in hun gemeente te krijgen”, aldus de stemhulpen.

Naar schatting 41 procent van de gemeenten heeft besloten geen digitale stemhulp in te zetten bij de komende verkiezingen. Ze kiezen voor andere opkomstbevorderende activiteiten.