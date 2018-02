Informateur Tjeenk Willink wint Comeniusprijs

Oud-informateur Herman Tjeenk Willink krijgt dit jaar de Comeniusprijs. De minister van Staat kreeg bijnamen als de ‘EHBO’er van het Binnenhof’ en de ‘Grote stille knecht’ omdat hij meermaals een vastgelopen kabinetsformatie wist los te trekken.

De 76-jarige Tjeenk Willink krijgt de prijs omdat hij zich volgens de jury ,,in zijn werk met hart en ziel heeft ingezet voor de democratische rechtsstaat”. De PvdA’er zou ,,een van de meest erudiete en integere politici” zijn ,,die Nederland thans kent”.

Tjeenk Willink raakte bekend als ‘onderkoning van Nederland’ omdat hij vijftien jaar vice-voorzitter van de Raad van State was. Verder zat hij jarenlang in de Eerste Kamer, die hij ook voorzat. Hij geldt als dé specialist in kabinetsformaties en begeleidde de regeringsvorming van 2010 en 2017 als informateur.

De Comeniusprijs is genoemd naar de zeventiende-eeuwse denker en onderwijshervormer Jan Amos Comenius. Hij wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, wetenschap, cultuur of vorming. Onder andere Robbert Dijkgraaf en Geert Mak gingen Tjeenk Willink voor.

De winnaar krijgt de prijs op zaterdag 17 maart uitgereikt in de Grote Kerk in Naarden.