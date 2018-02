Zijlstra stapt op na leugen

Halbe Zijlstra neemt ontslag als minister van Buitenlandse Zaken. Dat zei hij dinsdag onmiddellijk aan het begin van het debat in de Tweede Kamer waar hij zich moest verantwoorden. De VVD’er was onder vuur komen te liggen nadat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

Een zichtbaar geëmotioneerde Zijlstra zei dat zijn geloofwaardigheid boven iedere twijfel moet zijn verheven in binnen- en buitenland. ,,Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ik doe dat met spijt in mijn hart”.

Hij gaf dit weekeinde toe te hebben gelogen over de bijeenkomst in 2006. Hij had van oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer, over de gebeurtenis gehoord.

,,Dat ik op deze wijze het verhaal met kracht heb willen vertellen zonder mijn bron te hoeven vermelden is overduidelijk een verkeerde keuze”, aldus Zijlstra in zijn verklaring. ,,Ik had dat niet moeten doen en het spijt mij zeer”.

Hij is de eerste bewindsman van het derde kabinet van premier Mark Rutte die moet opstappen. Zijlstra is een van de architecten van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij onderhandelde samen met Rutte maanden met de andere partijen over de vorming van het kabinet.

Zijlstra sprak onder meer in 2016 op een VVD-congres over de bijeenkomst in een buitenverblijf met Poetin. Daar werd Poetin gevraagd wat hij onder Groot-Rusland verstond. ,,Zijn antwoord was Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan was ‘nice to have’”, zei Zijlstra in de toespraak.

Hij wilde het verhaal naar buiten brengen omdat die ,,geo-politiek” van groot belang was. Om Van der Veer als bron – en ook zijn bedrijf Shell – te beschermen, betrok Zijlstra naar eigen zeggen het verhaal op zichzelf.

De VVD’er trok maandag al het boetekleed aan. ,,Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt”, zei hij. Hij dacht toen nog wel geloofwaardig te kunnen zijn. ,,Bij geloofwaardigheid hoort volgens mij ook dat je zo’n domme fout toegeeft.”