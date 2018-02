Omstreden ‘Succes Awards’ moet terugbetalen

De Stichting Nationale Business Succes Awards (NBSA) moet samen met TV Media Partners geld terugbetalen aan deelnemers aan een verkiezing voor succesvolle ondernemingen. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro voor 182 deelnemers, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

De stichting benaderde actief bedrijven om aan de verkiezingen mee te doen. Als zij in hun branche de hoofdprijs zouden winnen, moesten ze een inleg van ongeveer 15.000 euro betalen. In ruil daarvoor zouden zij media-aandacht ter waarde van zo’n 80.000 euro krijgen.

De rechtbank stelt nu vast dat NBSA geen echte wedstrijd organiseerde, zoals de makers van tv-programma Rambam al aan het licht hadden gebracht. Zij schreven zich met een niet-bestaand bedrijf in voor de verkiezing en werden net als veel andere deelnemers winnaar in een van de vele branches. Na de onthulling van Rambam blies de organisatie begin vorig jaar de finale af omdat RTL7 het programma rondom de prijzen per direct van de zender had geschrapt.

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de deelnemers een andere gang van zaken kregen voorgespiegeld dan in werkelijkheid het geval was. Bedrijven werden winnaar in een andere onderdeel dan waarvoor ze waren ingeschreven. In andere gevallen bleken bedrijven de enige deelnemer en werden ze automatisch winnaar.