‘Sneller nieuwbouwwijken zonder gas’

Door nieuwe afspraken kunnen er sneller nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen worden gebouwd. Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bij de presentatie van een akkoord tussen kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen over samenwerking de komende jaren.

De partijen willen op een betere manier allerlei problemen aanpakken en oplossen. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden aardgasloos te bouwen, aldus Ollongren. Maar de afspraken gaan ook over onder meer armoedebestrijding en de aanpak van eenzaamheid.

Premier Mark Rutte benadrukte de noodzaak de handen ineen te slaan. Hij wees op de opvang van Syrische vluchtelingen in 2015, die aanvankelijk niet onder controle leek maar uiteindelijk in goede banen werd geleid. Hij noemde dat een crisissituatie waarin heel zichtbaar is hoe belangrijk die samenwerking is.