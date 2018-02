Hof: terugkeer ontvoerde peuter is zaak India

Peuter Insiya die in 2016 ontvoerd werd naar India, hoeft niet terug naar Nederland, althans niet op last van een Nederlandse rechter. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Nederland onbevoegd is om haar vader te dwingen het meisje terug te laten keren. De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat de peuter onmiddellijk moest terugkeren, maar haar vader ging daartegen in beroep.

Het gerechtshof verklaart zich onbevoegd in de kwestie. De moeder van Insiya is ook in India naar de rechter gestapt om haar dochter terug te krijgen. Het hof vindt dat de besluitvorming daar moet liggen, staat in het vonnis.

Insiya werd september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering. Een aantal van hen, waaronder de vader, verblijft in het buitenland.

Insiya zou in de Indiase miljoenenstad Mumbai bij haar vader wonen. Pogingen om de vader naar Nederland te krijgen, zijn tot nu toe gestrand bij de Indiase autoriteiten.