Huurders naar rechter om problemen aardbeving

De Woonbond en zeven lokale huurdersorganisaties gaan huurders bijstaan in het claimen van immateriële schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen. De organisaties hebben hierover in Appingedam overeenstemming bereikt, meldt de Woonbond.

Huurders in het bevingsgebied zijn een vergeten groep slachtoffers. Maar er zijn heel veel huurders die last hebben van angsten en gevoelens van onveiligheid, aldus de organisaties. Bovendien krijgen zij te maken met reparaties van hun woningen, waarbij ze tijdelijk ergens anders moeten wonen. ,,Hun woongenot wordt ernstig geschaad. Er zijn veel huurders van wie het leven wordt beheerst door de bevingen en dat moet worden gecompenseerd”, zegt Ronald Paping van De Woonbond.

De huurdersorganisaties die nu al bij het initiatief van de Woonbond zijn aangesloten, vertegenwoordigen ruim 14.000 woningen met ruim 30.000 bewoners. De rechter bepaalde vorig jaar dat inwoners van het bevingsgebied die zorgen hebben en last van gevoelens van onveiligheid recht hebben op smartengeld. De komende periode worden huurders via lokale bijeenkomsten ingelicht. Er komt ook een speciaal telefonisch steunpunt voor huurders.