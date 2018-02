AzG geeft donateurs uitleg over wangedrag

In een brief aan haar donateurs heeft hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) uitleg gegeven over hoe ze omgaat met onacceptabel gedrag van medewerkers.

,,Een veilige omgeving voor onze patiënten en medewerkers staat voor ons voorop. Daartoe hanteren we als organisatie gedragsregels voor al onze medewerkers. Ook hebben we diverse procedures en trainingen voor onze medewerkers, onder meer om verkeerde situaties te voorkomen en om snel op te kunnen treden in het geval van incidenten”, aldus de brief.

Onlangs werd bekend dat bij Artsen zonder Grenzen vorig jaar 24 gevallen zijn geweest van seksueel misbruik of wangedrag. Volgens AzG-directeur Nelke Manders ging het daarbij ,,in het overgrote deel van de gevallen om incidenten tussen medewerkers onderling”. Ze voegt eraan toe: ,,Tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor onacceptabel gedrag treden we krachtig op.”

AzG maakte melding van het wangedrag in eigen gelederen na het bekend worden van een seksschandaal bij hulporganisatie Oxfam. Hulpverleners daarvan vergrepen zich op het door een aardbeving getroffen Haïti in 2011 aan (soms minderjarige) prostituees.