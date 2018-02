Afscheid Lubbers in Rotterdamse kathedraal

Nederlanders die afscheid willen nemen van de afgelopen woensdag overleden oud-premier Ruud Lubbers kunnen maandag terecht in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Het publiek is daar welkom tussen 13.00 en 19.00 uur. De kist met het stoffelijk overschot staat opgesteld en er ligt een condoleanceregister.

Voor genodigden is er dinsdag om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in het zelfde kerkgebouw. Aansluitend is de begrafenis in familiekring.

Zestien jaar geleden was de kathedraal het decor voor het afscheid en de uitvaart van vermoorde politicus Pim Fortuyn.

Ruud Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA’er was van 1982 tot 1994 minister-president.