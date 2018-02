Griepgolf duurt al 10 weken

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan, maar lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn, meldt gezondheidsinstituut Nivel. Afgelopen week gingen 142 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is iets minder dan de week daarvoor. Toen ging het om 151 zieken. De week daarvoor waren het er 162.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de tiende week op rij boven deze grens. Gemiddeld duurt zo’n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. ,,De epidemie duurt net als vorig seizoen langer dan het gemiddelde van 9 weken van de afgelopen 20 jaar”, aldus het Nivel.

Huisartsen zien vooral heel jonge kinderen met griepachtige verschijnselen. Het gezondheidsinstituut baseert zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken door het land.