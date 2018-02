Woede en emotie in verhoor Sonja Holleeder

Sonja Holleeder, de oudste zus van Willem Holleeder, is dinsdag zeer geagiteerd en geëmotioneerd geraakt tijdens haar getuigenverhoor in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Vragen van Holleeders advocaat Sander Janssen maakten haar woedend, waardoor zij haar antwoorden soms letterlijk in de microfoon schreeuwde.

De raadsman hield Sonja passages uit een reeks afgeluisterde telefoongesprekken voor, waaruit volgens hem blijkt dat Willem Holleeder niet de schurk is zoals hij door zijn zus is afgeschilderd. Sommige van deze zogeheten tapgesprekken zijn van langer dan twintig jaar geleden, andere van iets recentere datum.

,,Wij moesten normaal blijven doen”, herhaalde Sonja keer op keer, om duidelijk te maken dat ieder afwijkend gedrag tot problemen met Willem leidde. ,,Als je niet met hem bent, ben je tegen hem. Zo redeneerde hij.” Als de afgeluisterde telefoongesprekken de indruk van een normale omgang met haar broer maken, komt dat doordat Sonja en haar familieleden ,,acteerden”, legde ze uit.

Na zo’n anderhalf uur laste de rechtbank een pauze in het verhoor in, om Sonja op adem te laten komen.

Vrijdag staat een derde en laatste verhoordag gepland. Holleeders zus Astrid komt in maart naar de bunker voor het afleggen van een getuigenverklaring.