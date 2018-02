Kluun als Van de Klundert bij nieuwe uitgever

Schrijver Kluun gaat onder zijn gewone naam Raymond van de Klundert verder bij een nieuwe uitgeverij, Lebowski Publishers. Hij vindt het ,,tijd voor nieuw elan en een nieuwe naam, die van mezelf”.

De auteur van onder anderen ‘Komt een vrouw bij de dokter’ verscheen eerder bij Podium, maar ,,voor mijn nieuwe roman merkte ik dat ik toe was aan een andere omgeving.” Het wordt een autobiografische familieroman, waarvan nog geen titel bekend is gemaakt.

Met zijn schrijverschap slaat de 53-jarige auteur volgens Lebowski een nieuwe richting in ,,met om te beginnen een letterlijke terugkeer naar zijn roots, het Brabant van zijn jeugd”. Vandaar ook dat hij zijn oorspronkelijke naam ook weer gaat hanteren.

De familieroman wordt het eerlijkste boek dat hij ooit geschreven heeft, zegt Van de Klundert zelf. Het wordt ,,enerzijds een ode aan living in the love of the common people en anderzijds een zoektocht naar de grondvesten van mijn eigen karakter, via mijn ouders en de ouders van mijn ouders. “