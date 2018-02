Taakstraf in zedenzaak Valkenburg is correct

De taakstraffen in combinatie met zeer korte celstraffen die zijn opgelegd aan verdachten die in Valkenburg een minderjarige prostituee bezochten, zijn juridisch correct. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

In deze zaak werden eind 2016 in totaal 23 klanten van een minderjarige prostituee tot deze straffen veroordeeld door het gerechtshof in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) vond het niet terecht dat deze jeugdprostitutie werd afgedaan met een taakstraf, waaraan slechts één of twee dagen celstraffen waren gekoppeld. Het OM vond dat de wet niet zo bedoeld was en stelde cassatie in bij zes gevallen.

Maar de Hoge Raad oordeelt dat de strafoplegging niet in strijd met de wet is en dat die voldoende is gemotiveerd.