Drukte snelwegen neemt nauwelijks toe

Sinds 2015 is het niet veel drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen. Het aantal auto’s, vrachtauto’s, bussen en motoren op de weg was vorig jaar nog geen 1 procent hoger dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verkeersdrukte op de snelwegen groeide sinds 2012 met ongeveer 8 procent, waarvan de stijging vooral zichtbaar was tussen 2014 en 2015. Daarna zwakte de toename af.

Op twintigduizend plekken op de Nederlandse rijkswegen wordt gemeten hoeveel auto’s voorbijrijden. Per uur passeerden vorig jaar gemiddeld 2262 motorvoertuigen de meetpunten. In 2012 waren dat er 2092. Het drukste punt, waar de meeste auto’s passeerden, was de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en afslag Buitenveldert.