Kabinet komt met nieuws over Lelystad Airport

Woensdag wordt er meer duidelijk over de uitbreiding van Lelystad Airport. Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft tegen het middaguur een persconferentie over het hoofdpijndossier. RTL Nieuws meldt dat de minister de opening van het vliegveld met minstens een jaar uitstelt.

Tegen de uitbreiding van het vliegveld, dat 1 april volgend jaar zijn deuren zou moeten openen, is veel verzet. Doordat het vliegverkeer van en naar de luchthaven voorlopig laag moet blijven, vrezen mensen in de wijde omtrek voor geluidsoverlast. Aan eerder onderzoek hiernaar bleek veel te mankeren.

De oppositie wil uitstel van de opening en regeringspartij ChristenUnie neigt daartoe. D66 heeft zich ook afgevraagd of opening in 2019 realistisch is.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tot voor kort gezegd zich in te willen zetten voor opening op 1 april 2019.