KLM ‘zeer ontstemd’ over uitstel Lelystad

KLM is ,,zeer ontstemd” omdat de uitbreiding van Lelystad Airport met minstens een jaar is uitgesteld. Dat is volgens de luchtvaartmaatschappij in tegenspraak met afspraken die jaren geleden zijn gemaakt over verdere groei op Schiphol, in combinatie met de uitplaatsing van vakantievluchten naar regionale vliegvelden.

,,Nu capaciteit op Lelystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk worden gemaakt”, vindt KLM. Topman Pieter Elbers pleit al langer voor meer groeimogelijkheden op Schiphol. Vorig jaar handelde de luchthaven net geen 500.000 starts en landingen af. Dat is het maximum dat destijds is afgesproken en dat nog geldt tot en met 2020.