Hier moet je op letten bij het afsluiten van een autoverzekering

Ben je van plan om een autoverzekering af te sluiten? Neem hier dan even de tijd voor, want autoverzekeringen zijn er in alle soorten en maten en met uiteenlopende premies. Waar moet je op letten bij het afsluiten van een autoverzekering?

Heb je een auto of ben je binnenkort van plan er een te kopen? Dan ben je verplicht om minimaal een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-autoverzekering) af te sluiten. Een WA-dekking zorgt ervoor dat derden een vergoeding van jouw verzekeraar krijgen als je een ongeluk veroorzaakt waar schade mee gepaard is. Heb je schade aan je eigen auto? Dan dekt de WA-verzekering deze schade echter niet. Hier moet je een extra autoverzekering voor afsluiten.

Dekking bepalen

Het bepalen van de dekking klinkt makkelijker dan het is, want hoe weet je nou welke dekking voor jouw auto de beste is? Naast de verplichte WA-verzekering kan je kiezen uit twee autoverzekeringen: WA+ of allrisk dekking. Auto’s die niet ouder zijn dan drie jaar worden doorgaans allrisk verzekerd. Auto’s tussen de vier en acht jaar oud worden meestal WA+ verzekerd. Staat je auto al langer dan acht jaar voor de deur? Dan is vaak alleen een WA-verzekering voldoende.

De WA+ autoverzekering biedt dezelfde dekking als een WA-verzekering, maar ook schade door brand, diefstal of een botsing met dieren is met deze autoverzekering verzekerd. De autoverzekering met de meest uitgebreide dekking is de allrisk verzekering. Met deze verzekering wordt alle schade vergoed, ook al is het ongeluk door je eigen schuld veroorzaakt.

Polisvoorwaarden checken

De polisvoorwaarden van een autoverzekering kunnen behoorlijk verschillen. Daarom is het zinvol om te letten op de hoogte van je no-claimkorting en op de invloed van schade, diefstal of vandalisme op de hoogte van je no-claim. Ook is het belangrijk om na te gaan, bijvoorbeeld bij een allsecure autoverzekering of je een eigen risico hebt en of er een nieuwwaarderegeling geldt. Dit laatste is van belang als jij de eerste eigenaar bent van de auto.

Eigen risico

Door een hoger eigen risico te nemen, krijg je korting op je autoverzekeringspremie. Heb je doorgaans weinig schade? Dan kan je met een hoger eigen risico geld besparen. Tenslotte nog een nuttige tip voor mensen met twee auto’s. Het kan interessant zijn om een tweede auto te verzekeren bij dezelfde verzekeraar. Soms zijn namelijk de schadevrije jaren die je voor je eerste auto hebt opgebouwd ook geldig voor de tweede auto.