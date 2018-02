Dit wist je nog niet over Nutella

Elk jaar worden er elf miljoen potten Nutella verkocht. Dit betekent dat er elke drie seconden ergens ter wereld een pot over de toonbank gaat. Maar wist je ook dat Napoleon indirect verantwoordelijk is voor onze Nutella-verslaving?

Het was in de tijd van Napoleon dat de prijs van chocolade omhoog schoot. Vindingrijke chocolatiers in Italië speelden hier handig op in door hazelnoten aan hun chocolade toe te voegen. Het resultaat was een chocoladepasta, gianduja genaamd, Italiaans voor chocolade. In 1946 werd pasta gianduja op de markt gebracht door banketbakker Pietro Ferrero. In 1964 kreeg de chocoladepasta de naam Nutella.

De hazelnoten werden pas in de oorlog toegevoegd aan het recept. Door een rantsoen op cacao voegde banketbakker Pietro hazelnoten toe aan zijn originele recept, zodat hij toch genoeg pasta kon maken.

Nutella maakt onderdeel uit van de Ferrero-groep en heeft een omzet van zo’n 20,5 miljard euro. Naast Nutella behoren ook Ferrero Rocher en Kinder Chocolade tot het chocolade-imperium van de familie Fissolo.

Vijfduizend calorieën

In 1950 was de marketingcampagne van Nutella voornamelijk gericht op ‘intelligente huisvrouwen’. Een pot met een kilo Nutella bevat meer dan vijfduizend calorieën. Zo’n pot ging wel even mee en was hierdoor een goedkope en makkelijke manier om een heel gezin van een lekker ontbijt te voorzien.

In een pot van 750 gram Nutella zitten 97 hazelnoten. Dat is meer dan in elke andere pasta. 25 procent van de jaarlijkse wereldwijde hazelnotenproductie gaat naar Nutella.

Wil je je kind Nutella noemen? In Frankrijk mag dit niet. In 2015 wilde een Frans stel hun kind Nutella noemen. Hier stak de rechter een stokje voor.

