Kabinet komt niet terug op uitspraak Ollongren

Het kabinet wil niet terugkomen op de uitspraak van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat de Brunssumse wethouder Jo Palmen beter kon vertrekken. Vicepremier Hugo de Jonge wil niet zeggen of Ollongren in december te vroeg heeft geoordeeld over Palmen, van wie de integriteit in twijfel was getrokken.

Twee hoogleraren concludeerden deze week dat geen sprake is van een groot integriteitsrisico. Volgens hoogleraar Arno Kosten heeft Ollongren ,,erg vlug uit de heup geschoten”.

De minister sloot in december niet uit dat zij zou ingrijpen als de omstreden Palmen niet zelf zou vertrekken. Burgemeester Luc Winants stapte zelfs op vanwege de kwestie, omdat hij niet kon instaan voor de integriteit. Maar volgens de hoogleraren dikte de burgemeester de conclusie van een eerder integriteitsonderzoek aan. Ontlastende informatie werd eruit weggehouden.

Vicepremier De Jonge wil de uitingen van Ollongren ,,,niet recenseren”. Hij noemt het een ,,uitzonderlijke uitspraak” in een ,,uitzonderlijke context”. Met de aanstelling van interim-burgemeester Gerd Leers heeft Ollongren volgens hem de ,,stappen gezet die nodig waren”.

Ollongren zelf denkt dat ze niet te vroeg heeft gesproken. ,,Op dat moment was de situatie zoals die was, met de burgemeester die opstapte en met de motivatie die hij daarbij gaf en daar heb ik mij over uitgesproken”. Volgens de minister zelf liggen er verschillende rapporten en moet nu eerst de gemeenteraad zich uitspreken.