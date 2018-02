Als het Nederlandse Olympisch team maandag terugkeert naar Nederland van de Winterspelen in Pyeongchang zullen twee F16-straaljagers het vliegtuig in Nederland begeleiden. Dat zegt minister Ank Bijleveld van Defensie zondagavond in het tv-programma WNL Op Zondag.

Bijleveld is blij dat haar ministerie de sporters kan verwelkomen. ,,Als ze aankomen zullen twee van onze F16’s het laatste stuk meevliegen met het vliegtuig van het Nederlandse team.”