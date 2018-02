Veel stoelyoga en tattoos op 73e Huishoudbeurs

Op de 73e editie van de Huishoudbeurs zijn 212.000 mensen afgekomen. Er waren modeshows, make-overs, kookdemonstraties, boekenruil, workshops, insectenhapjes en veel optredens in de RAI Amsterdam.

Ruim 300 bezoekers lieten een tattoo zetten en er zijn 350 piercings geplaatst. Ook de workshop stoelyoga was populair. Gewoon shoppen kon natuurlijk ook, van keukenhulpjes en tassen tot sieraden en slaapkamerspeeltjes.

Volgens de organisatie deed de beurs het in alle generaties goed: 10 procent was jonger dan 20 jaar, 27 procent was tussen 21 en 35 jaar, bijna een derde tussen de 36 en 50 jaar en ook een derde was boven de 51 jaar. Bezoekers gaven de 73 editie een 7,5 als rapportcijfer. Gemiddeld is er 90 euro per kopende bezoeker uitgegeven.