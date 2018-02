Rotterdam duwt gezin te veel bij jeugdhulp

Het Rotterdamse systeem van jeugdhulp waarbij drang op ouders en kinderen wordt uitgeoefend, moet anders. Dit concludeert de gemeentelijke kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in een rapport dat maandag verschijnt. Het afgelopen jaar heeft de kinderombudsman ,,serieuze tekortkomingen” aan het systeem gesignaleerd.

Zwaneveld heeft vooral kritiek op de grote druk die jeugdhulpverleners op ouders en kinderen zetten bij vrijwillige hulpverlening. ,,In de praktijk ben ik een aantal vergaande interventies tegengekomen in de vrijwillige hulpverlening. Er zijn gevallen bekend van geforceerde uithuisplaatsingen, contactverbod met ouders en gedwongen urinecontroles. Acties die zonder tussenkomst van de rechter werden uitgevoerd.” De kinderombudsman roept de gemeente en de jeugdbeschermingsinstellingen op om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

In 2016 werd in Rotterdam meer dan 250 keer besloten tot een drangtraject. Dat is een laatste kans voor gezinnen om zelf de problemen op te lossen en een veilige thuissituatie voor het kind te waarborgen.