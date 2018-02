Boswachter Oostvaardersplassen bedreigd

Een boswachter van Staatsbosbeheer die werkt in natuurgebied de Oostvaardersplassen is telefonisch bedreigd. Hij heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. De man is zaterdagavond een paar keer door dezelfde persoon gebeld die erg boos was over het welzijn van de dieren in het natuurgebied. ,,De beller ging een grens over”, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer.

Op sociale media uitten de laatste dagen veel mensen hun zorgen over ondervoede en uitgemergelde dieren in het natuurgebied, tussen Almere en Lelystad. Op Facebook is zelfs een bijvoer-actie aangekondigd die talloze malen werd geliked. Staatsbosbeheer meldde zaterdag op zijn website dat bijvoeren zinloos is en bovendien een slecht plan. ,,We begrijpen de zorgen, we worden de laatste dagen heel veel gebeld en meestal kunnen we ons beleid goed uitleggen”, zegt de woordvoerster zondag. ,,Die gesprekken zijn soms best emotioneel, en dat snappen wij natuurlijk.”

Het wel of niet bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al jarenlang een heikel punt.