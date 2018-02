AMBER Alert om ontvoerde baby Eersel

De politie heeft een AMBER Alert verstuurd vanwege de ontvoering van een baby in de Brabantse plaats Eersel. De zes maanden oude Hannah was bij een verzorger ondergebracht en is waarschijnlijk meegenomen door haar biologische ouders. De politie heeft hun namen ook gepubliceerd. De baby was door jeugdzorg ontrokken aan het onderlijk toezicht.

De AMBER Alert is uitgestuurd omdat de politie zich ,,ernstige zorgen” maakt over de veiligheid van het kind. Waarom het kind bij haar ouders was weggehaald, is niet bekendgemaakt.

De ontvoering gebeurde maandagmorgen kort na negen uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat. Het meisje zou uit een Maxi-Cosi zijn getrokken. De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een donkere Mercedes ML270 met het kenteken 94-GK-PB.

Direct na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd probeerde de recherche in Eindhoven op diverse manieren in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op social media, leidden tot meerdere reacties van burgers, die nu verder worden onderzocht.

De acties hebben nog niet geleid tot het vinden van Hannah. Iedereen die meer weet over de situatie wordt gevraagd 112 te bellen.