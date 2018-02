Lagere opkomst bij DNA-afname zondag

Op de tweede dag van het grootscheepse DNA-verwantschapsonderzoek in Limburg, zondag 25 februari, is van 983 mannen wangslijm afgenomen. Dat is een stuk minder dan de geplande 1250, en ook een stuk minder dan zaterdag, liet de politie maandag weten.

Nog tot en met 18 maart wordt DNA afgenomen in het onderzoek naar de moord in 1998 op de 11-jarige Nicky Verstappen. Daarvoor hebben al 17.500 mannen een uitnodiging gekregen. Nog eens 4000 krijgen vanaf dinsdag een uitnodiging in de bus. Het afstaan van DNA gaat op vrijwillige basis. Wie niet wil, hoeft niet te komen.

Zaterdag, op de eerste dag van het onderzoek, meldden zich 1225 mannen. In vergelijking met zaterdag spreekt de politie van ,,een kleine terugval” op zondag. ,,Geen reden voor zorg”, lichtte een politiewoordvoerder maandag toe.

Hij wees op een aantal factoren die kunnen hebben meegespeeld: ,,Er waren enkele sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en enkele belangrijke voetbalwedstrijden”, zei hij. ,,Bovendien zijn nogal wat mensen door de griep geveld. Na 16.00 uur zagen we opeens een enorme toename van de mannen die zich meldden.”

Volgens de woordvoerder kunnen er nog geen conclusies over het uiteindelijke beeld worden getrokken. ,,We kijken de komende twee dagen aan hoe het zich door de week ontwikkelt. Vanaf maandag zijn de DNA-afnamepunten geopend vanaf 13.00 tot 21.00 uur. Mensen die zondag om wat voor reden ook niet konden komen, zijn natuurlijk van harte welkom om zich alsnog te melden.”

Nicky Verstappen werd in augustus 1998 vermoord tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dader is nooit gevonden. Het nu begonnen DNA-verwantschapsonderzoek is een ultieme poging de dader alsnog op het spoor te komen.