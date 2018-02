Advocaat: moeder wil baby Hannah graag terug

Moeder Kim de L. die maandag betrokken was bij de ontvoering van haar eigen baby Hannah, was gefrustreerd omdat het kindje uit huis was geplaatst. Haar advocate Anne Winters heeft dat dinsdag gezegd in een reactie op de gebeurtenissen. ,,Ze is haar baby zeven weken na de geboorte kwijtgeraakt en voelt zich tekort gedaan omdat ze niks heeft misdaan. Ze wil het kindje heel graag terug”, vertelde de raadsvrouw over de gevoelens van de moeder.

Het babymeisje werd in oktober vorig jaar uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In het ziekenhuis werden bij haar gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Haar ouders werden aangehouden wegens mishandeling, maar ook weer vrijgelaten. Zij ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld, maar voor de politie zijn ze nog steeds verdachten.

Advocate Winters is geschrokken van de ontvoering van het meisje. De baby werd maandagochtend vanaf een parkeerplaats bij een supermarkt Eersel weggenomen bij de pleegmoeder en meegenomen in een auto. Een intensieve speurtocht leidde de politie maandagavond naar een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim waar het gezin werd gevonden. De ouders werden aangehouden.

Winters zegt dat er geen signalen waren over een dreigende ontvoering en dat de ouders niet eerder hebben geprobeerd om het kindje weg te halen bij de pleegouders. ,,Ze snapt dat er begeleiding is. Er was goed contact met het pleeggezin en onder begeleiding was er contact tussen moeder en kind.”

De advocate heeft na de arrestatie nog geen contact gehad met de moeder. Of ze zal meewerken aan uitlevering aan Nederland, kon ze daarom nog niet zeggen.