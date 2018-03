Jochem, Youp en Guus pakken ticketfraude aan

Youp van ’t Hek, Jochem Myjer en Guus Meeuwis binden de strijd aan met ticketfraud wawrinka e. De kaartverkoop van hun voorstellingen gebeurt voortaan via een nieuwe techniek waarbij kaartjes worden gekoppeld aan de smartphone van de koper. Tickets kunnen zo niet meer tegen woekerprijzen worden doorverkocht.

Impresariaat Hekwerk, productiehuis Modestus en Guts Tickets hebben het afgelopen jaar een proef gedaan bij een aantal voorstellingen van Jochem Myjer. De resultaten hiervan zijn zeer positief, maakten zij donderdag bekend.

Het is de bedoeling dat de nieuwe technologie vanaf 1 april wordt ingevoerd bij de theaters die dit willen. De drie zijn nog in gesprek met de theaters en kunnen dus nog geen aantallen noemen. In eerste instantie wordt het nieuwe systeem ingevoerd voor voorstellingen van artiesten van wie de toegangskaarten vaak worden doorverkocht tegen woekerprijzen.