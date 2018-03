Directeur Van Gogh in zaal bij Oscarceremonie

Directeur Alex Rüger van het Van Gogh Museum is zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de Oscars in Hollywood. Met regisseur Hugh Welchman zit hij in de zaal en als de film Loving Vincent in de prijzen valt, gaat hij mee het podium op, maakte het museum donderdag bekend. Loving Vincent is genomineerd in de categorie beste animatiefilm.

Het Van Gogh Museum heeft de makers van de film jarenlang ondersteund en het museum mengt zich nu in de strijd om een Oscar met de campagne #Vincentdeservesthis. Met een billboard op Sunset Boulevard in Los Angeles, advertenties in Amerikaanse filmbladen en een uitgebreide socialemediacampagne laat het museum weten dat Loving Vincent een Oscar verdient.

,,Van Gogh schilderde omdat hij móest, hij geloofde in zichzelf en kon niets anders dan zijn droom volgen, ondanks dat hij hier geen erkenning voor kreeg”, aldus Rüger. ,,Ook Loving Vincent is een project ‘against all odds’, dat dankzij passie en doorzettingsvermogen tot stand is gekomen.” De film is de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld waarin het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh worden geanalyseerd.