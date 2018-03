Urenlange vertraging wintersporters Frankrijk

Nederlandse wintersporters die terugkeren van hun vakantie hebben zaterdag in Frankrijk op de hoger gelegen N90 tussen Albertville en Moûtiers te kampen met grote problemen. Door sneeuw en drukte staat het verkeer er vrijwel stil, wat leidt tot 40 kilometer file en een oponthoud van wel zes uur, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Ook verderop op de A43 tussen Chambéry en Lyon is er een uur vertraging. Zaterdag gaan veel Nederlanders naar huis nu de voorjaarsvakantie op zijn eind loopt. De andere kant op van de A43, richting de Alpen, is het ook druk.

In Duitsland is er veel vakantieverkeer op de grens met Oostenrijk. Op de Fernpassroute was er in beide richtingen zeker een uur vertraging, maar daar nemen de problemen af.

Verder zijn in Italië ten noorden van Milaan wegen afgesloten door sneeuw, maar daar maken vermoedelijk minder Nederlanders gebruik van.