Al ruim 6700 mannen stonden DNA af

In de eerste week van het grote DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen hebben 6721 mannen wangslijm afgestaan. Dat aantal komt neer op gemiddeld zo’n 960 mannen per dag tot en met vrijdag. Dat is minder dan de dagelijkse 1250 DNA-afnames waarop de politie was voorbereid. Het onderzoek begon vorige week zaterdag.

Zo’n 21.500 mannen zijn opgeroepen om vrijwillig DNA af te staan. Het elfjarige jongetje verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd een dag later dood teruggevonden. Het grote DNA-verwantschapsonderzoek moet eindelijk duidelijk maken wat er na het verdwijnen van Nicky met hem gebeurd is en wie daarbij betrokken was.

Er zijn DNA-afnamepunten in Landgraaf, Brunssum en Heerlen. Dinsdag kon voor het laatst DNA worden afgegeven in Nicky’s voormalige woonplaats Heibloem. Ruim 90 procent van de vierhonderd opgeroepen mannen deed daaraan mee.

De DNA-afnames duren nog tot en met 18 maart.