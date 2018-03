Hulpdiensten niet blij met waaghalzen op ijs

Hoewel de temperaturen weer oplopen en de dooi heeft ingezet, wagen zich zondag her en der in het land nog mensen op het ijs. Politie- en brandweerkorpsen in heel het land waarschuwen voor de slechte staat van het ijs, waar dan ook al heel wat mensen doorheen zijn gezakt.

Politieagenten in de Rotterdamse wijk Charlois kwamen een waaghals tegen die op een scootmobiel over het ijs gleed, terwijl daar al een laag water op stond. De politie sprak van een levensgevaarlijke actie en zette een filmpje ervan op Twitter, overigens met toestemming van de man. Er was ,,helaas flink wat overredingskracht nodig” om hem van het ijs te krijgen.

,,Je brengt niet alleen jezelf in gevaar maar het levert ook risico’s op voor de hulpverleningsdiensten die tot redding over moeten gaan”, liet ook de Amsterdamse politie weten nadat mensen toch het ijs op waren gegaan.

In de hoofdstad is het vaarverbod dat sinds dinsdag gold voor een deel van de Amsterdamse grachten weer ingetrokken. Waterbeheerder Waternet heeft inmiddels een ijsbreker door grachten en over de Amstel laten varen, zodat het water weer begaanbaar is voor de scheepvaart.

In Ter Aar moesten zondag verschillende hulpdiensten in actie komen nadat op de Langeraarse Plassen een schaatser door het ijs was gezakt. De schaatser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Voerendaal (Limburg) kwam een jongen vast te zitten op een eilandje in een vijver, nadat hij door het ijs was gezakt. De brandweer moest eraan te pas komen om hem in veiligheid te brengen. Verder kwamen onder meer uit Arnhem en Leiden meldingen over mensen die een nat pak hadden gehaald.