Prince-fans kunnen hart ophalen in Amsterdam

Prince-fans kunnen vanaf 8 maart hun hart ophalen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daar begint dan de expositie My Name Is Prince, waar niet alleen de muziek van het in 2016 overleden popidool, maar ook zijn leven wordt belicht. Te zien zijn onder meer diverse persoonlijke spullen, zoals kleding, handschriften, instrumenten, muziekprijzen, een zonnebril, juwelen en een met diamanten ingelegde wandelstok.

De spullen zijn te vinden langs een route over de tentoonstelling, een reis door de muzikale loopbaan van Prince, die je kunt volgen met een audiotour. Deze tocht duurt ruim honderd minuten. De ongeveer tweehonderd voorwerpen en documenten komen vrijwel allemaal uit de Paisley Park Studios, het zelf ontworpen studiocomplex dat Prince bezat in de directe omgeving van zijn geboorteplaats Minneapolis.

De familie van Prince is blij met de expositie in Amsterdam, zegt ze op de site van de Beurs: ,,We weten zeker dat Prince hier zelf ook heel blij mee zou zijn. Hij heeft zijn werk en leven altijd willen delen met zijn trouwe fans. Nu hij er niet meer is, zetten wij die gedachte voort.”

Daarbij komt dat Prince’ eerste niet-Amerikaanse optreden in Amsterdam plaatshad, in 1981 in poptempel Paradiso. Daarvan zijn speciaal op de Nederlandse tentoonstelling foto’s te zien. Een ander Nederlandse tintje is de kleding die hij droeg en een witte gitaar die hij gebruikte op zijn laatste concert in Nederland, in 2014 in het Ziggo Dome.

De expo was eerder te bezoeken in The O2 Arena in Londen, waar ze 50.000 belangstellenden trok, en wordt nu naar Nederland gehaald door Brand New Expo, het bedrijf van Martijn Beenen en Paul Koster. Behalve de speciale Nederlandse elementen hebben ze ook nog fanatieke Nederlandse fans opgespoord die als gids op de tentoonstelling gaan werken. Er zijn er bij die tal van concerten afliepen en de studio’s bij Minneapolis bezochten, aldus Beenen.

Op 7 maart is er een besloten openingsfeest in de Beurs, met 350 genodigden. My Name Is Prince duurt tot 8 juni.