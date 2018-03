Geen Oscar voor grimeur Arjen Tuiten

De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft naast een Oscar gegrepen. De make-upartiest was genomineerd in de categorie make-up en haar voor zijn werk voor de film Wonder. De 37-jarige Fries moest de Oscar laten aan de Japanner Kazuhiro Tsuji voor zijn werk in Darkest Hour.

Er is nog één Nederlander in de race voor een Oscar. Cameraman Hoyte van Hoytema mag hopen op een Oscar in de categorie cinematografie, voor zijn camerawerk in de film Dunkirk.

Ook het Nederlands getinte Loving Vincent maakt kans op een Oscar, die voor beste animatiefilm. Het Van Gogh Museum heeft de makers van de film jarenlang ondersteund en museumdirecteur Alex Rüger is aanwezig in de zaal tijdens de uitreiking.