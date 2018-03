Ziggo wekt woede met onderhoud tijdens Oscars

Telecomprovider Ziggo heeft zich in de nacht van zondag op maandag de woede van veel filmfans op de hals gehaald door tijdens de uitreiking van de Oscars onderhoud te gaan doen. Vele tientallen kijkers uitten op Twitter hun woede dat zij door het onderhoud niet naar het belangrijkste filmevenement van het jaar konden kijken.

Het zou om de internetverbinding van Ziggo en de app, Ziggo Go, gaan. Het onderhoud duurt voor zover bekend tot 4 uur, als de Oscarceremonie al twee uur bezig is. Via de digitale en analoge verbinding was de uitreiking voor zover bekend wel te volgen.

Net5 zendt de Oscaruitreiking al een aantal jaar uit. De grote favorieten dit jaar zijn The Shape of Water en Three Billboards outside Ebbing Missouri.