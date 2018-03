Radar niet vervolgd voor valse doktersrecepten

Het tv-programma AVROTROS Radar wordt niet vervolgd voor het opmaken van valse doktersrecepten waarmee zware medicijnen zijn gehaald bij verschillende apotheken. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Hoewel het hier wel om strafbare feiten gaat, vindt het OM vervolging niet op zijn plek gezien het maatschappelijk en journalistiek belang dat ermee gediend is.

Twee huisartsen hadden aangifte gedaan van valsheid in geschrift en identiteitsfraude.

In de aflevering van mei vorig jaar toonde het tv-programma aan dat het controlesysteem van apotheken niet goed werkt. Radar leverde bij verschillende apotheken door het hele land valse recepten in voor onder meer zware pijnstillers en overal werden de medicijnen verstrekt. Het tv-programma liet zelfs opvallende fouten in de recepten zetten, maar nog steeds werd de medicatie meegegeven.

,,Hoewel er voldoende bewijs is om tot vervolging over te kunnen gaan, vindt het OM dit niet op zijn plaats. De programmamakers hebben een misstand in het controlesysteem bij apotheken aangetoond, waardoor zware medicatie in het verkeer kon worden gebracht met risico‚Äôs voor de volksgezondheid”, motiveert het OM de beslissing om te seponeren.