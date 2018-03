Renee van Bavel schrijft lied 4 mei

Zangeres Renee van Bavel treedt op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking op in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In opdracht van het Nationaal Comité 4 & 5 Mei schreef ze het lied Een Mens. Ze brengt het ten gehore onder begeleiding van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Sinds vijf jaar woont en werkt Renee van Bavel in Berlijn en naast haar concerten in Duitsland en Oostenrijk speelt zij regelmatig in Nederland. De afgelopen twee jaar toerde zij samen met de fanfare van de Koninklijke Landmacht met het programma Saluut! Een groet aan de veteraan.

Vanaf 18 maart is Renee van Bavel met haar theaterconcert Denkend aan Holland in de theaters te zien.