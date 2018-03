‘Stef Blok nieuwe minister van BuZa’

Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De VVD’er is de opvolger van Halbe Zijlstra, die opstapte vanwege het liegen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin, meldt De Telegraaf maandag.

De 53-jarige Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst en later minister van Veiligheid en Justitie. Blok zou vrijdag worden beëdigd.

Op het moment is Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ook baas van Buitenlandse Zaken. Zij nam het over nadat Zijlstra vorige maand was afgetreden. Dat deed Zijlstra omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen. Premier Mark Rutte onderstreepte bij Zijlstra’s opstappen dat ,,liegen nooit mag” , maar dat de consequenties van geval tot geval kunnen verschillen.

Rutte zei direct dat hij de tijd wilde nemen voor het invullen van de ministerspost op Buitenlandse Zaken. De premier schetste al wel een profiel van de nieuwe minister. De opvolger van Zijlstra moet volgens Rutte iemand zijn met een klein ego, die dienstbaar is aan het land, snapt hoe politiek werkt, met twee benen in de wereld staat en respectvol omgaat met zijn medewerkers. Het uitgangspunt is verder dat het een VVD’er moet worden, net als Zijlstra.

Blok vertrok afgelopen najaar uit het Binnenhof om eens wat anders te gaan doen. Met de keuze voor VVD’er Blok kiest Rutte voor ervaring.